Mehdi (Pékin Express) en deuil : son père est mort, hommage bouleversant

En 2018, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Mehdi et Oussama dans la saison 11 de Pékin Express. Ces deux grands amis espéraient remporter les 100 000 euros en jeu mais ils s'étaient finalement inclinés en demi-finale. Le duo formé par la patronne et son employé, Christina et Didier, avaient été sacrés grands gagnants face à Florian et Gabriel.

Reste que le public s'est beaucoup attaché à Oussama et Mehdi, et plus particulièrement à ce dernier, en raison de son histoire de vie. Le jeune homme avait expliqué vouloir remporter l'argent pour payer les soins médicaux de sa soeur Linda, atteinte d'un cancer à l'époque. Alors, les internautes ont certainement été pris d'une grande tristesse lorsqu'ils ont découvert la dernière story Instagram du baroudeur. Mardi 15 juin 2021, il a annoncé la mort de son père.

"A mon père, je ne sais pas si les mots suffiront mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour te montrer tout ce que tu es. Tu es mon phare au milieu de la nuit, le rocher auquel je viens m'accoster. Tu es le père que j'ai choisi pour m'accompagner dans cette vie. Nul autre que toi aurait pu être à mes côtés. Tu es l'homme de ma vie", a écrit Mehdi avec beaucoup d'émotion. Et d'ajouter : "Tu m'as accompagné dans mes victoires et mes défaites. Tu m'as relevé lorsque je suis tombé. (...) Tu donnerais ta vie pour nous savoir heureux. Tu es mon père parfait. Je t'aime pour l'éternité. Repose en paix, je t'aime papa."

Mehdi a en revanche gardé pour lui la cause du décès de son père. Nul doute qu'il a malgré tout pu compter sur le soutien de sa communauté.