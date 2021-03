Melania et Donald Trump "à la location" : le couple disponible pour vos anniversaires et vos départs à la retraite

En voilà un qui sait rebondir professionnellement ! À peine débouté de la Maison-Blanche par Joe Biden, Donald Trump propose un tout autre genre de services que ceux distribués aux américains pendant son mandat en tant président. Comme il l'indique sur son site 45 Office, l'homme politique est désormais disponible pour se rendre à vos évènements, qu'importe leur nature - moyennant un coût qui n'est indiqué nulle part. Pour ce faire, il suffit de remplir un formulaire en ligne en expliquant vos souhaits, en donnant le nom de votre entreprise, en précisant si les médias seront présents ou non puis de choisir entre son épouse Melania, lui-même, ou les deux. La location de clowns pour les anniversaires de vos enfants fera désormais pâle figure face à tant de prestige.

Puisque le présentiel est devenu compliqué, en 2021, Donald et Melania Trump sont aussi disponibles à distance. Il est possible de demander un message personnel, toujours sur ce même site, pour les grandes occasions comme le départ à la retraite de militaires, les mariages, les anniversaires, les anniversaires de mariage, les remises de diplôme, les naissances, les morts ou encore pour l'obtention d'un Girl Scoot Gold Award. Il faut, en revanche, s'y prendre un peu à l'avance puisqu'un délai de 6 semaines est à prévoir "pour le traitement de votre demande". À vos rétroplannings.

Donald Trump a toujours eu cette volonté de mettre en valeur le peuple américain. Voilà une occasion en or pour lui de se rapprocher, encore un peu plus, de ses concitoyens. "Nous vous remercions pour votre volonté d'inviter Donald J. Trump ou Melania Trump à participer à votre évènement, peut-on lire sur le site. En raison du nombre important d'invitations, nous ne vous fournirons pas de mises à jour de statut. Merci de votre compréhension." C'est l'opportunité idéale pour l'homme politique de palier à son manque de contact humain, lui qui est privé des membres de son personnel depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, le 20 janvier 2021. Même le bouton "Coca Light", qu'il avait installé sur le bureau ovale en cas de petite soif pendant son mandat, a disparu des lieux ! Une idée qu'il avait eu, sans doute, pour rester au plus proche des membres de son entourage...