Melania Trump, fashion victime : Ses tenues sources de nombreuses polémiques...

Un mariage aux abois, des envies de divorce, des présumés sosies sollicités pour les déplacements... Melania Trump a vécu un mandat présidentiel intense ! L'épouse de Donald Trump aura fait l'objet de nombreuses controverses, certaines provoquées par ses choix vestimentaires. De la parka qui s'en fout à son amour pour des créateurs présumés racistes et homophobes : Purepeople fouille le dressing brûlant de la First Lady.

Comme les top models, chanteuses et actrices, certaines personnalités politiques jouissent du statut d'influenceuse mode ! Dès la candidature de son mari Donald Trump aux élections de 2016, Melania Trump, déjà familière de cette industrie, a attiré l'attention des médias spécialisés et des passionnés. En 4 ans, ils ont scruté et analysés les tenues de la première dame des États-Unis, des looks qui ont parfois suscité d'étonnantes réactions.

Justement, tout a commencé en octobre 2016, lors d'un débat télévisé opposant Donald Trump à son adversaire de l'époque, la démocrate Hillary Clinton. Melania Trump y avait assisté et portait pour l'occasion un chemisier rose à col lavallière Gucci. "Col lavallière" se traduit par pussy bow en anglais (pussy veut aussi dire "chatte" en français). Les médias y ont vu un pied de nez de Melania au scandale de son mari. L'enregistrement d'une conversation avec le présentateur télé Billy Bush avait fuité quelques jours plus tôt. L'homme d'affaires et son interlocuteur parlaient de leurs rapports aux femmes, et Donald Trump lui expliquait sa méthode de séduction : "Quand t'es une star, elles te laissent faire, tu peux tout faire, [comme] les attraper par la chatte."

Je m'en fous complètement, pas vous ?

En 2018, Melania Trump créé trois polémiques. La première, en juin, alors qu'elle se rend dans un centre de détention d'enfants séparés de leurs parents et en situation illégale. La politique d'immigration de Donald Trump choque les États-Unis et le monde. Pour cette visite, l'ancien mannequin enfile une parka sur laquelle est imprimée la phrase "Je m'en fous complètement, et vous ?". Interrogée plus tard sur ce manteau, Melania expliquait qu'elle adressait cette phrase aux médias de gauche qui la critiquaient sans arrêt.

La deuxième polémique voit le jour en octobre. Melania Trump est alors en déplacement officiel au Kenya. Elle visite un parc national, coiffé d'un chapeau colonial. Une chemise blanche, un pantalon beige et des bottes marrons composent sa tenue, perçue comme une expression de sa supériorité blanche et vivement critiquée par des milliers d'internautes.

La dernière a également pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Le 11 septembre, Melania Trump et son mari commémorent le 17e anniversaire de l'attentat du World Trade Center, à Manhattan, et rendent hommage aux victimes. La First Lady porte une robe bleu foncé Hervé Pierre, avec coutures blanches apparentes. Le vêtement possède une fente en bas du dos, des coutures ressemblant à une colonne, et une petite patte en perpendiculaire. "Est-ce... Est-ce que c'est un avion qui s'écrase sur une des tours jumelles au dos du manteau de Melania ?!?", s'était interrogé un utilisateur de Twitter.

Il avait rapidement été recadré.