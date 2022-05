Mélanie Maudran (Un si grand soleil) : Cet acteur avec qui elle voulait faire un bébé...

Mélanie Maudran est aujourd'hui l'heureuse maman comblée de deux garçons, nés de son mariage avec le tennisman et coach Thierry Ascione. Mais la star a précédemment fréquenté un acteur devenu chanteur avec qui elle envisageait déjà de fonder une famille : Pierre Cosso. C'est ce qu'affirme ce dernier en interview dans Ici Paris.

Convié par le magazine alors qu'il fait la promotion de son album intitulé Pour un monde meilleur, Pierre Cosso a fait le point sur sa vie et sa carrière. L'occasion pour l'artiste révélé par La Boum 2 d'évoquer sa vie personnelle. Installé en Polynésie (précisément à Tahiti) avec sa nouvelle compagne Rautea depuis 2007, il a auparavant eu de brèves idylles avec Sophie Marceau et Zazie mais aussi avec l'ancienne Miss France et comédienne Nathalie Marquay ou encore avec l'actrice Mélanie Maudran. "C'était une histoire très forte. On a décidé de faire le tour du monde ensemble. Elle voulait tout quitter, faire un bébé. On est partis le 31 décembre 2022 de la Grande Motte vers Porquerolles. Mais pour elle, ça a été un cauchemar. Elle a été malade. On s'est séparés", a-t-il révélé dans les pages du magazine.

L'ex-couple s'était rencontré grâce à la série culte Sous le soleil, Pierre Cosso (60 ans) incarnant le personnage de Serge Guérin, et Mélanie Maudran jouant Lucie Valanski. Par la suite, l'acteur a "changé de vie" et, en 2003, après la tournée de son spectacle à succès Ladies Night, il se décide à traverser l'Atlantique. Il entame une vie de marin et, depuis, il coule des jours heureux à Tahiti, sur la terre ferme, après avoir vécu 15 ans sur son bateau ! Il est le papa de trois enfants : Lino (17 ans, né d'une précédente histoire), Noa (10 ans, né de son histoire actuelle) et Lucas (21 ans, né d'une brève romance et reconnu tardivement).

Quant à Mélanie Maudran, juste après la fin de son couple avec Pierre Cosso, elle a repris sa carrière et on pouvait ainsi la voir dans la série Frank Riva avec Alain Delon. Depuis, elle a multiplié les projets et, à partir de 2018, elle a intégré Un si grand soleil.

L'interview intégrale de Pierre Cosso est à lire dans le magazine Ici Paris, dans les kiosques le vendredi 25 mai 2022.