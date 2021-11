Mélanie Maudran maman : le visage de l'un de ses fils dévoilé pour une occasion spéciale

Mélanie Maudran est une femme épanouie, notamment grâce aux trois hommes de sa vie. Ses fils et son mari Thierry Thierry Ascione, un ancien sportif de haut niveau pour qui elle a eu un véritable coup de foudre comme l'indiquait un portait qui lui était consacré dans Gala, en 2019. Tous deux ont assisté à un tournoi de tennis au Palais omnisports de Paris-Bercy. Blessé, l'ancien sportif a été contraint de suivre les matchs depuis les gradins. C'est là que le destin les a réunis et depuis, ils ne se sont plus jamais quitté. Trois semaines après leur rencontre, la comédienne a été demandée en mariage. Mais ce n'est qu'en 2010, soit trois ans plus tard, qu'ils se sont dit oui.

Quelques années plus tard, Mélanie Maudran et son cher et tendre ont accueilli leurs enfants Tom et Léo. Une famille pour laquelle celle qui incarne Sandrine Carelli dans Section de recherches a accepté de mettre pendant un temps sa carrière entre parenthèses. Elle avait ensuite fait un retour remarqué dans Un si grand soleil en 2018 et hors de question pour elle de faire des allers-retours Paris/Montpellier. Tout le monde l'a donc suivie dans le sud de la France. "C'était la condition sine qua non lorsqu'on m'a proposé d'incarner Claire. Je ne voulais pas que la vie de mes enfants soit bouleversée, avec une maman présente uniquement le week-end", avait-elle confié pour Télé-Loisirs.