Sophie Marceau et Zazie ont un célèbre ex en commun ! Révélations sur ces histoires d'amour...

Ah les stars et leurs amours... S'il y a bien une personnalité dont les Français se sont entichés au fil du temps, c'est sans conteste l'actrice Sophie Marceau. La star, que l'on a vue lors de ce 75e Festival de Cannes, a eu plusieurs hommes dans sa vie et ses romances ont toujours passionné ses fans. Mais savaient-ils qu'elle a partagé le même compagnon que la chanteuse Zazie ?

C'est dans les pages d'Ici Paris que l'on peut (re) découvrir cette histoire d'amour. L'acteur et chanteur Pierre Cosso (60 ans), installé en Polynésie depuis 2007, a donné une interview au magazine alors qu'il publie un nouveau disque intitulé Pour un monde meilleur. S'il continue de se produire sur les planches, il s'est surtout consacré à la musique, lui qui se produit avec le groupe Pierre Cosso & Co, en compagnie de sept musiciens. L'occasion de faire le point sur sa vie et ses amours !

Ce père de trois enfants (Lino, 17 ans, Noa, 10 ans et Lucas, 21 ans) a ainsi détaillé toute les femmes célèbres qui ont fait battre son coeur... "Lors de La Boum 2 [réalisé par Claude Pinoteau et sorti en 1982, ndlr], Sophie Marceau avait 16 ans, moi, 20. Ça a duré deux ans", a-t-il ainsi raconté. Une brève romance assez méconnue et dont on ne sait pas pourquoi elle a pris fin... La star d'I Love America (Amazon Prime Video) était nettement connue pour d'autres histoires de coeur comme par exemple celle avec Christophe Lambert.

Pierre Cosso a aussi évoqué les autres femmes de sa vie... comme la chanteuse Zazie ! Et avec l'ancienne coach de The Voice, il ne garde que de très bons souvenirs. "C'était extraordinaire. On a d'abord été amis pendant quatre ans, puis en 1989, j'ai fait le Dakar, et on est sortis ensemble, pendant deux ans", s'est-il souvenu. Par la suite, la chanteuse a vécu deux longues histoires : avec le musicien Fabien Cahen (père de sa fille Lola) puis avec le musicien Philippe Paradis.

L'interview intégrale de Pierre Cosso, qui est lui désormais en couple avec Rautea, est à lire dans le magazine Ici Paris, dans les kiosques le vendredi 25 mai 2022.