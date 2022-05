Diaporama : Sophie Marceau et Zazie ont un célèbre ex en commun ! Révélations sur ces histoires d'amour...

Sophie Marceau et Zazie ont un célèbre ex en commun ! Révélations sur ces histoires d'amour...

3 / 13

Zazie - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage