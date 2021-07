Mélina (MAPR 5) séparée de Yannick : gros changement pour oublier son ex-mari

Ils se sont aimés... mais se sont vite séparés. Suite à son divorce douloureux avec Yannick, rencontré dans l'émission Mariés au premier regard sur M6, Mélina restait silencieuse sur les réseaux sociaux. Ainsi depuis plus d'un mois, la jeune femme ne postait plus aucune photographie sur Instagram. Le 10 juillet 2021, la jolie brune a donné des nouvelles rassurantes à ses abonnés et a même annoncé un grand changement dans sa vie.

En légende d'un cliché où elle profite du soleil sur un yacht, elle écrit : "New Life is coming ! Ça fait bien longtemps que je n'avais pas posté ! Le temps qu'il m'a fallu pour prendre la décision de changer radicalement de vie ! Comme vous le savez j'ai opté pour une vie remplie de soleil et de joie de vivre en quittant Paris. (même si je compte y aller souvent quand même, Paris reste Paris) !" Un énorme bouleversement dans la vie de Mélina qui explique ensuite sa décision : "J'avais besoin de changement après toute cette expérience MAPR si riche mais bouleversante à la fois. Une soif de découverte assez prononcée, à la quête de nouveaux horizons, nouvelles personnes et surtout de soleil !"