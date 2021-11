Meurtre de Gabrielle Petito : L'arme causant le suicide de Brian Laundrie n'a pas été retrouvée

L'affaire autour de la mort de la jeune influenceuse Gabrielle Petito (dite Gabby) a gardé les États-Unis en émoi pendant plusieurs mois. D'abord portée disparue, cette dernière a ensuite été retrouvée morte après un périple fait avec son petit-ami, Brian Laundrie. Un fait divers qui a beaucoup interéssé non seulement les fans de la jeune femme de 22 ans mais également les lecteurs à travers le globe.

Après plusieurs rebondissements, l'affaire connaît une nouvelle controverse : l'arme avec laquelle son fiancé Brian Laundrie s'est suicidé est aujourd'hui portée disparue. Et est même encore recherchée par les forces de police. Car d'après les récentes informations dévoilées par le tabloïd américain TMZ , ce samedi 27 novembre 2021, Brian Laundrie se serait suicidé avec une arme appartenant à ses parents. Sauf que, cette même arme n'a toujours pas été récupérée par les forces de police. L'avocat de la famille Laundrie a déclaré que Chris et Roberta Laundrie (les parents de Brian Laundrie, ndlr) ont coopéré avec la police le 17 septembre dernier, en leur remettant leurs armes. Pourtant, selon leur déposition et les expertises réalisées, l'arme avec laquelle le jeune homme s'est suicidé ne correspond pas avec les modèles partagés par la famille. Un élément qui intrigue encore aujourd'hui la police américaine...

Brian etait revenu en Floride après un voyage à travers le pays qu'il avait fait avec sa fiancée, Gabrielle Petito. Seulement, ce dernier était revenu seul de ce périple. Ce qui avait éveillé les soupçons de la famille Petito ainsi que celui de la famille Laundrie... Pour rappel, Gabrielle Petito n'est jamais rentrée vivante de ce voyage fait en couple et censé durer quatre mois. Son corps avait été découvert en septembre dernier au parc national de Grand Teton (dans l'État du Wyoming). Concernant les causes de sa mort, cette dernière a été, selon l'autopsie, étranglée par son compagnon. Brian Laundrie, quant à lui, était rentré seul de ce voyage, le 1er septembre 2021.