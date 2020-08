Michael Jackson : Une ado est son incroyable sosie au féminin

Le 25 juin dernier, les fans de Michael Jackson ont commémoré le onzième anniversaire de sa mort. Son nom refait les gros titres au Royaume-Uni grâce à une jeune étudiante. Lorun Elisabeth a publié un selfie et a reçu une avalanche de commentaires, soulignant sa ressemblance avec le défunt roi de la pop.

Lorun Elisabeth réside à Manchester et compte plusieurs milliers d'abonnés sur Twitter et Instagram. Elle y publie régulièrement des selfies et s'est à nouveau présentée à ses followers le dimanche 2 août 2020. "Blame it on the boogie" (titre d'une chanson The Jackson 5) écrit l'adolescente de 17 ans en légende de son portrait.

Hasard ou coïncidence, les internautes lui ont répondu en soulignant sa ressemblance avec Michael Jackson.