Michael Jordan père d'un enfant illégitime ? Cette sombre affaire qui l'a longtemps poursuivi

C'est l'anniversaire de l'un des plus grands sportifs de l'histoire. En ce 17 février, Michael Jordan fête ses 60 ans et les hommages vont certainement pleuvoir sur celui qui est considéré, avec le phénomène LeBron James, comme le tout meilleur joueur de basket de l'histoire. L'Américain a même réussi à dépasser le cadre du sport, devenant une icône planétaire et le visage de l'une des marques de vêtements les plus populaires, Jordan. Une réussite colossale pour la légende des Chicago Bulls, qui va certainement célébrer son anniversaire entouré de sa femme, YVette Prieto et de ses cinq enfants, dont l'aîné vit actuellement une belle histoire d'amour avec l'ex femme d'un de ses coéquipiers !

Si tout va pour le mieux pour Michael Jordan aujourd'hui, il est passé par des épisodes beaucoup moins marrants par le passé. Marié une première fois en 1989 avec Juanita Vanoy, dont il divorcera en 2006, celui que l'on surnomme Air Jordan a été mêlé à une bien sombre affaire, l'année de son premier mariage. En effet, il aurait entamé une relation extra-conjugale avec une certaine Karla Knafel. Cette dernière était alors chanteuse dans un hôtel d'Indianapolis et quelques mois après leur histoire, elle affirme que le basketteur est le père de son futur bébé.

Des tests ADN qui vont tout changer

Ne souhaitant pas que le scandale ne prenne en importance, Michael Jordan va décider de payer une certaine somme à Karla Knafel. Douze ans plus tard, la star du basket n'en peut plus et décide de porter plainte pour extorsion contre la chanteuse. La justice demande alors à ce que des tests ADN soient effectués afin de mettre un terme à cette histoire. Résultat, le sportif n'est pas le père de l'enfant et l'affaire est classée.

Une longue et sombre histoire dont Michael Jordan doit certainement garder un souvenir amer. Heureusement, tout ceci appartient désormais au passé et le champion peut désormais profiter d'une vie de famille agréable avec sa femme et ses enfants. Propriétaire de la franchise des Charlotte Hornets en NBA, la star du basket a encore de belles années devant lui !