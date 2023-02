Michael Jordan : Son fils officialise sa relation avec l'ex-femme.. de son ancien coéquipier !

Ces derniers temps LeBron James est en train de faire tomber tous les records de la NBA et nombreux sont ceux à se demander si l'on a pas devant nous le meilleur joueur de tous les temps. Si ce n'est pas lui, il n'y a qu'un homme qui peut lui barrer la route et c'est Michael Jordan. Véritable légende du sport, il a régné sur le championnat américain de basket dans les années 90, remportant 6 fois le titre et construisant sa légende. Si celui que l'on surnomme Air Jordan était la tête d'affiche des Chicago Bulls, il pouvait néanmoins compter sur plusieurs coéquipiers de grand talent, à commencer par Scottie Pippen, avec lequel il a tout gagné et qui était considéré comme son bras droit sur le terrain.

Si les relations ont parfois été conflictuelles entre eux, Michael Jordan et Scottie Pippen sont restés en bons termes, preuve en est, le second était présent au mariage du premier en 2013. Pourtant, il se pourrait bien que les choses se tendent un peu, la faute à l'un des fils de la légende du basket. En effet, le 24 janvier dernier, Larsa Pippen, qui n'est autre que l'ancienne femme du sportif de 57 ans et avec qui elle a eu 4 enfants, a publié une photo en compagnie de Marcus sur son compte Instagram. Les rumeurs sur leur relation existaient depuis quelques mois et ils viennent donc d'officialiser leur amour.

Une photo en forme de tacle pour l'ancien coéquipier de Jordan

Âgé de 32 ans, Marcus Jordan se met donc en couple avec une femme de 48 ans, qui n'est autre que l'ancienne femme du coéquipier le plus emblématique de son père. Une situation certainement compliquée à gérer pour Michael Jordan, qui ne doit pas trop savoir où se mettre... Visiblement pas en très bons termes avec son ancien mari, Larsa a même joué la provocation jusqu'au bout en s'affichant avec son nouvel amoureux devant un maillot de son père, ce qui ne devrait pas vraiment plaire à Scottie Pippen...