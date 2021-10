Michael Jordan bat encore un record : une paire de baskets mythique vendue pour un prix fou !

Il y a des athlètes dont l'aura dépasse le cadre du sport. On peut citer Pelé ou Maradona en football, Mohamed Ali et Mike Tyson en boxe, ou encore Roger Federer et Rafael Nadal en tennis. Parmi ceux-là, Michael Jordan est en très bonne place dans le panthéon des plus grands sportifs de tous les temps et, encore aujourd'hui, à 58 ans, la légende des Chicago Bulls continue de battre des records alors qu'il a arrêté sa carrière en 2003.

Véritable phénomène de société, la vente aux enchères de biens ayant appartenu à ces êtres hors du commun fait des émules depuis plusieurs années. Parmi les biens les plus recherchés, les chaussures portées en match par Michael Jordan s'arrachent à des prix indécents. La preuve en a encore été faite dimanche dernier avec la vente aux enchères organisée par Christie's, pendant laquelle une paire de Nike Air Ships portées en 1984 par l'ancien basketteur a été vendue pour presque 1,5 millions de dollars !

Un montant record pour une paire de chaussures portée pendant un match et qui devrait sûrement plaire à celui dont le fils a beaucoup fait parler de lui dernièrement. La paire en question a été portée par le propriétaire de la marque Air Jordan lors du cinquième match de sa première saison avec les Chicago Bulls. Ce dernier en avait fait cadeau à un ramasseur de balles des Denver Nuggets dans le courant de la saison 84-85. "Les chaussures de sport les plus précieuses jamais proposées aux enchères, les Nike Air Ships de 1984 portées par Michael Jordan pendant la saison régulière, viennent d'être vendues à 1 472 000 dollars lors de notre vente de luxe à Las Vegas", a indiqué la maison de vente dans un communiqué sur Twitter.

Un nouveau record dans le sport pour des chaussures, mais qui sera sûrement prochainement battu. Le phénomène existe également dans le foot et la nouvelle recrue du PSG, Lionel Messi, suscite généralement un engouement similaire.