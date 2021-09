Michael Jordan : Son fils Jeffrey arrêté après avoir attaqué le personnel d'un hôpital !

Il est parfois compliqué d'être le fils d'un des plus grands athlètes de tous les temps. Jeffrey, ancien basketteur, comme sa légende de père, Michael Jordan, a pourtant une vie stable et rangé. Marié depuis 2019, il réside du côté de Portland et gère une entreprise de consultant. À première vue, pas de quoi se retrouver à la Une de la presse people américaine. Et pourtant, comme l'a rapporté TMZ, le fils de l'ancien basketteur de 58 ans s'est retrouvé au centre d'une histoire particulièrement rocambolesque.

Vendredi dernier, Jeffrey Jordan se trouvait dans un bar nommé Casa Amigos, situé dans la ville de Scottsdale, lorsqu'il a glissé et s'est cogné la tête selon des informations rapportées par la police. L'homme de 32 ans s'est alors montré agressif à l'encontre de la sécurité du restaurant qui l'a escorté à l'extérieur du bar pour qu'il reçoive des soins médicaux. Une ambulance est alors appelée pour conduire le jeune homme à l'hôpital le plus proche.

C'est au moment de son arrivée à l'hôpital que les choses ont tourné au vinaigre pour Jeffrey. Alors qu'il était en train de se faire soigner par le personnel, le fils du sportif au grand coeur aurait attaqué des membres de l'hôpital. Un signalement pour assaut aggravé à même été fait sur les lieux de l'incident, mais Jeffrey n'a pas été arrêté ou inculpé de crimes. D'après les proches du fils de Michael Jordan, ce dernier se sentait désorienté à la suite de sa chute, ce qui pourrait expliquer son comportement.