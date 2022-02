Michael Jordan : Retour sur son divorce avec Juanita Vanoy, l'un des plus chers de l'histoire !

Grande journée pour tous les amateurs de basket, puisque le plus grand joueur de l'histoire fête aujourd'hui son anniversaire ! Michael Jordan a marqué de toute sa classe les années 90 et permis à un sport alors populaire aux États-Unis de se démocratiser pour atteindre les autres continents. Si certains peuvent discuter sur qui est le plus fort entre lui et Lebron James, une chose est sûre, MJ aura eu une vie amoureuse plus mouvementée ! Actuellement en couple avec Yvette Prieto, une ancienne mannequin de seize ans sa cadette, le basketteur a connu plusieurs longues relations au cours de sa vie.

Sa première femme se nomme Juanita Vanoy. Il la rencontre dans les années 80 et décide de se marier en septembre 1989 avec celle qui lui donnera deux fils, Jeffrey Michael et Marcus James et une fille, Jasmine. Le couple connaît des problèmes au début des années 2000 et en 2002, ils décident de se séparer, avant d'y renoncer quelque temps après. C'est finalement en 2006 que le divorce va avoir lieu. Après une décision "mutuelle et à l'amiable" selon les deux parties, un accord est trouvé et Michael Jordan doit verser la somme astronomique de 168 millions de dollars à son ex femme !

Il retrouve l'amour auprès d'Yvette

Une somme record et leur divorce reste encore à ce jour l'un des plus chers de l'histoire pour des célébrités. Malgré cette énorme perte, les affaires vont plutôt bien pour Michael Jordan, qui reste l'un des sportifs les plus riches du monde. Il va retrouver l'amour quelques temps après et en 2013, deux ans après leurs fiançailles, il décide de se marier avec Yvette Prieto. Ensemble, ils auront deux jumelles nées en février 2014.

Véritable légende du sport, Michael Jordan fête donc ses 59 ans cette année et malgré son retrait des parquets, il reste un personnage très influent dans le monde du basket. À la tête de l'équipe des Charlotte Hornets, il continue de fasciner les fans de la NBA et la moindre affaire lui ayant appartenu est vendue à un prix record. Père de cinq enfants, il vit des jours heureux auprès d'Yvette, en espérant qu'il n'ait pas à divorcer une seconde fois !