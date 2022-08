Michael Schumacher : Du rififi dans son clan, son fils en prend pour son grade !

Michael Schumacher, sept fois champion du monde de Formule 1, a vraisemblablement été une source d'inspiration pour son fils Mick, qui a fait son entrée dans la compétition l'année dernière, signant alors un contrat chez l'écurie américaine Haas. Mais depuis, il peine à faire ses preuves. Ne disposant pas d'assez de pièces pour améliorer les deux voitures de ses deux pilotes, Haas a récemment fait le choix de favoriser le pilote danois Kevin Magnussen, faisant alors passer Mick Schumacher au second plan.

Face à cette décision, Mick Schumacher ne peut s'en prendre qu'à lui-même, d'après son oncle Ralf. "C'est une pratique courante et c'était la même chose avec d'autres équipes dans le passé" a-il estimé au micro de Sky Sports, en Allemagne, avant de s'en prendre ouvertement aux performances de son neveu qu'il juge insuffisantes. "Mick aurait dû donner de meilleurs résultats avant" a-t-il notamment indiqué. Pas de quoi rassurer le pilote, qui aurait bel et bien besoin d'un regain de confiance pour aller de l'avant et rehausser son niveau, notamment depuis son récent accident à Monaco.

Le mystère autour de son père

Peut-être que le drame lié à son père est également un élément à prendre en compte lorsqu'on analyse ses performances sportives. Car pour rappel, son papa Michael Schumacher est dans un état critique depuis sa lourde chute en ski, survenue dans la station de Méribel, en Savoie, le 29 décembre 2013. Difficile pour autant, sauf exception, d'avoir des nouvelles et des détails sur la santé de l'ancien pilote puisqu'à tous ceux qui ont l'autorisation de lui rendre visite, sa femme Corinna impose une condition catégorique : celle de ne pas donner d'informations à la presse concernant l'état de santé de l'Allemand.

En ce sens, son fils Mick refuse presque systématiquement de répondre aux questions le concernant. Un exercice devenu de plus en plus difficile pour le jeune pilote, qui jouit désormais d'une grande exposition médiatique de par son métier.