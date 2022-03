Michaël Youn : Quand son voyage de noces vire au fiasco...

Michaël Youn incarne le lieutenant Sam Barbieri dans l'inquiétante enquête Deux gouttes d'eau, de Nicolas Cuche, diffusée le vendredi 25 mars 2022 sur France 2. Voilà un rôle inattendu pour le comédien de 48 ans. Habituellement, l'ancien présentateur du Morning Live est d'humeur à faire des grosses blagues bien grassouillettes et à rire de toutes les situations. En 2020, il réalisait et jouait, par exemple, dans Divorce Club, une comédie légèrement inspirée de sa propre vie sentimentale.

Il faut dire que les choses n'ont pas toujours été simples pour le papa de Seven et Stellar. En 2020, alors qu'il assurait justement la promotion de son long-métrage, Michaël Youn avouait qu'il avait vécu, par le passé, une drôle de lune de miel en Polynésie française pour des "raisons de planning". "Au bout de deux jours, la personne a été rappelée pour les fameux recall de casting, racontait-il sur le plateau de l'émission Je t'aime etc, sur France 2. Je lui ai dit : 'Mais on est en voyage de noces, tu vas pas me laisser moi, tout seul, à Tahiti ?'"

Elle est repartie à l'autre bout du monde

Cette lune de miel était un peu étrange puisqu'elle a eu lieu avant le mariage. Mais le mariage, lui-même, a-t-il été conclu devant le maire ? L'histoire ne nous le dit pas, puisque Michaël Youn n'a jamais nommé la compagne qui l'a laissé, solo, sur une plage paradisiaque. "Elle est repartie à l'autre bout du monde, poursuivait-il. Je peux vous dire que quand vous êtes tout seul à Tahiti, entouré par des Asiatiques qui sont tous en voyage de noces, vous chopez le professeur de plongée et vous lui dites : "Toi, tu vas devenir mon meilleur ami, je ne vais pas te quitter""

La seule chose que l'on peut affirmer, c'est que cette compagne était comédienne. Ce qui ne nous aide pas beaucoup puisque, de mémoire, Michaël Youn n'a été en couple qu'avec des actrices. Il a trouvé l'amour dans les bras de Juliette Arnaud de 1998 à 2004, dans ceux de l'Espagnole Elsa Pataky, qu'il a rencontrée sur le tournage d'Iznogoud, puis est tombé sous le charme d'Isabelle Funaro, la mère de ses deux enfants, qu'il a séduit en lui jetant un bout de pain au visage. Craquant...

