Michaël Youn, une arme à feu braquée sur la tête : une vidéo choc refait surface, la police était intervenue

Michaël Youn était à l'honneur sur M6 vendredi 27 janvier 2023. La chaîne diffusait l'émission Michaël Youn : du Morning live à Divorce story consacrée à sa carrière et à ses grands moments de télévision. Parmi eux justement, une séquence effrayante du Morning Live dans laquelle le papa de Seven et Stellar a été menacé avec une arme à feu. À l'occasion de l'émission rétrospective, Michaël Youn et son acolyte de l'époque Nicolas Benamou se sont remémorés ce moment glaçant. Les faits remontent à 2001 : à l'époque, la matinale culte avait pour slogan, "Morning Live, de 7h à 9h, l'émission qui réveille tes voisins". Ce matin-là, Michaël Youn s'attèle, à l'aide de son mégaphone, à aller réveiller une certaine "Madame Voisin"... Une blague qui n'a pas séduit le concierge de l'immeuble, bien au contraire. Sur les images d'archive diffusées, on assiste alors à une scène édifiante : hors de lui, on voit l'homme braquer une arme à feu sur la tempe de Michaël Youn.

"Je dis à Nico 'filme, c'est génial'"

Face caméra, les deux compères se rappellent. "On va sonner chez Madame Voisin, Michaël est avec son mégaphone 'Morning Live !'" contextualise Nicolas Benamou en expliquant être entrés dans l'immeuble. "Donc on se barre en courant, on dévale les escaliers et la porte est fermée. On n'arrive pas à sortir. Et là donc, le gardien il sort un pétard et il le met sur la tempe" poursuit Michaël Youn. Une séquence absolument effrayante, durant laquelle il n'a tout de même pas perdu son objectif de vue, à savoir faire le buzz. Et alors que l'animateur se retrouve pris au piège entre l'homme et la porte close, il se dit que ce qui est en train d'arriver est un moment de télé à ne pas manquer.

C'est là que je me dis que je suis quand même un taré

"On a quand même un peu flippé parce que le gars était bien bien énervé" conclu Michaël Youn. Pour cause, 20 ans après les faits, l'humoriste a conscience que cette scène aurait pu tourner au drame : "C'est là que je me dis que je suis quand même un taré. Au lieu de dire 'pardon monsieur pardon on arrête', je dis à Nico 'filme, c'est génial." Les deux hommes racontent ensuite que les policiers arrivés sur les lieux leur ont suggéré d'arrêter "d'embêter les gens". Message reçu.