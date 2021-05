Michal (Star Ac) transformé : très musclé, il dévoile son nouveau corps de rêve

En 2003, le monde entier se demandait si Michal avait volé l'orange du marchand. Finaliste de la troisième saison de la Star Academy, le chanteur alors âgé de 20 ans n'était encore qu'un jeune homme, plus connu d'ailleurs pour son timbre de voix que pour sa musculature. Presque vingt ans plus tard, les choses ont bien changé.

Vendredi 21 mai 2021, le compagnon de Bixente a partagé une photo sur laquelle on peut découvrir son impressionnante prise de poids et ses abdominaux extrêmement bien taillés. "Bon week-end à tous ! Je suis content, j'ai obtenu le poids du corps souhaité (70 kilos) malgré les confinements et la fermeture des salles" indique l'ex-mari de Maxim Assenza en légende. Tatoué, musclé et galbé comme un Apollon, Michal n'a définitivement plus rien à voir avec le candidat frêle et un peu réservé de la Star Ac'.