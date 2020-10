Michal (Star Ac) présente son nouveau compagnon, Élodie Frégé canon et déchaînée

En 2003, Élodie Frégé et Michal se disputaient le titre de vainqueur de la Star Academy (TF1). Aujourd'hui, dix-sept ans plus tard, ils sont restés très proches. Jeudi 15 octobre 2020, les deux chanteurs étaient d'ailleurs réunis lors d'une soirée à Paris !

C'est en marge de l'exposition L'Exhibitionniste Christian Louboutin au palais de la Porte-Dorée que les deux ex-colocataires au château de Dammarie-les-Lys se sont retrouvés. La jolie rousse, qui affichait une coupe courte et un total look noir et sequins, a fait sensation sur scène. Déhanchés et mouvements de cheveux étaient au rendez-vous ! De son côté, Michal Kwiatkowski est apparu très élégant et surtout en charmante compagnie. Le chanteur franco-polonais a pris la pose au côté d'un beau brun au sourire ravageur. Il s'agit là de Bixente, son nouveau compagnon.

Michal de nouveau en couple après son divorce

Les deux hommes ne se cachent pas. Complices lors de la soirée, ils avaient déjà officialisé leur relation sur les réseaux sociaux. Le 19 juillet dernier, sur Instagram, Michal partageait pour la première fois un montage photo de Bixente et lui, indiquant qu'il se produirait sur scène avec "ce chanteur pop/lyrique extraordinaire" dans les jours suivants. Puis, le 3 août, les amoureux prenaient la pose en short de bain à la mer et enlacés ! "How wonderful life is when you're in my world...", écrivait Michal en légende, que l'on peut traduire en français par "Comme ma vie est magnifique depuis que tu es entré dans mon monde". Et si certains avaient encore des doutes sur la nature de leur relation, l'ancien staracademycien a décrit, toujours sur le réseau social de partage d'images, Bixente comme son "beau soleil".

Une belle histoire révélée au grand jour près d'un an après le divorce de Michal. En novembre 2019, son ex-mari Maxim Assenza indiquait qu'ils avaient mis un terme à leur relation après cinq ans d'amour. "On s'est rendu compte, lui comme moi, que nous n'avions pas les mêmes objectifs. Les mêmes principes. Les mêmes priorités dans notre vie et que, si on voulait tous les deux êtres heureux, on ferait mieux de se séparer", avait-il déclaré.

D'autres personnalités étaient également de la partie, à l'instar de Jade Geropp et Denitsa Ikonomova, professionnelles de Danse avec les stars (TF1), les comédiennes Aline Gaillot et Frédérique Bel ainsi qu'Arnaud Ducret accompagné de sa femme Claire Francisci.