Michel Cymes : Ce trouble qu'un ami lui a diagnostiqué...

Mardi 29 octobre 2019, Michel Cymes sera aux commandes d'un nouveau numéro des Pouvoirs extraordinaires du corps humain, sur France 2. A cette occasion, le médecin le plus célèbre du PAF a été interrogé par nos confrères de Télé 7 Jours. Il s'est notamment confié sur un trouble dont il souffre.

A la tête de cinq émissions dont Ça ne sortira pas d'ici, l'homme de 62 ans ne chôme pas, mais ne s'en plaint pas. Il faut dire que chacune à un lien avec sa passion et son métier : la médecine. "Grâce à mes études qui ont duré un certain temps, je me suis constitué une sorte de bibliothèque dans mon cerveau, où je viens puiser. Ma chance aussi, c'est que je m'ennuie très vite. J'ai même un ami pédopsychiatre qui m'a diagnostiqué un TDAH : un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Ce qui m'a permis de comprendre les difficultés que j'ai eues à mener mes études. Je sais désormais que j'ai une capacité de concentration ultralimitée dans le temps", a confié Michel Cymes. Et de préciser qu'avec le temps, il s'améliore.

Aujourd'hui, il peut tenir jusqu'à quarante-cinq minutes dans une réunion. S'il pouvait choisir un super-pouvoir, l'acolyte d'Adriana Karembeu choisirait donc "celui de prolonger [ses] capacités cognitives et physiques encore une vingtaine d'années". "J'ai 62 ans et c'est la première année où je commence à me dire que cela aurait été bien que tout ce qui m'arrive aujourd'hui ait commencé dix ans plus tôt. J'ai tellement d'envies, de trucs que je voudrais tenter que je regrette de ne pas avoir 52 ans", a expliqué Michel Cymes. Cela ne l'empêche pas de croquer la vie à pleines dents et de continuer à multiplier les projets.

Outre ses métiers de médecin et d'animateur, Michel Cymes s'est lancé dans la comédie. Après Meurtres en pays d'Oléron (France 3), les téléspectateurs le retrouveront sur TF1 dans la nouvelle série médicale H24 en tant que guest. L'époux de Nathalie incarnera aussi prochainement un vétérinaire sur France 3. Et comme l'a dévoilé Le Parisien, il lancera prochainement une nouvelle émission de coaching pour France 2. Le concept ? Il aidera trois personnes ayant parfois des problèmes de surpoids à se reprendre en main. Il sera épaulé par d'autres spécialistes comme des coachs sportifs et des experts en nutrition. Les tournages devraient débuter en novembre prochain et devraient durer plusieurs semaines. Il faudra donc patienter jusqu'en 2020 pour en découvrir le résultat.

L'intégralité de l'interview de Michel Cymes est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 21 octobre 2019.