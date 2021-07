Michel Cymes : Son avis sur la polémique entourant Sophie Marceau

Le célèbre animateur a toujours un avis intéressant et écouté dans les médias. Après avoir vécu de près la désillusion des Bleus à l'Euro, Michel Cymes a officialisé son départ de la matinale de RTL, où il officiait comme chroniqueur dans l'émission d'Yves Calvi, le médecin de 64 ans est attentif à la situation sanitaire préoccupante de notre pays et n'hésite pas à donner son avis d'expert quand des choses ne lui plaisent pas.

Quand on est connu et qu'on va contre l'avis des plus grands scientifiques mondiaux, on ferait mieux de se taire

Interrogé par Télé Star ce lundi 19 juillet, Michel Cymes est revenu sur la polémique qui a entouré Sophie Marceau. L'actrice de 54 ans a récemment partagé le très décrié documentaire Hold-Up, qui dénonce un soi-disant complot mondial autour du coronavirus. Une attitude que n'a pas du tout apprécié le mari de Nathalie. "Je pense que quand on est connu et qu'on va contre l'avis des plus grands scientifiques mondiaux, on ferait mieux de se taire et de garder son avis pour soi", rétorque-t-il.

Une réponse claire et précise sur un sujet complexe et sur lequel beaucoup de français semblent avoir un avis tranché. Après avoir déclenchée la polémique, celle que l'on a vu radieuse à Cannes cette année, c'était expliquée dans le Journal du dimanche sur le sujet, sans regretter son acte. "On a le droit de penser que parmi toutes les grandes instances ou entreprises pharmaceutiques qui mènent le monde, certaines sont davantage tournées vers le profit", explique-t-elle avant de clarifier sa position sur la vaccination : "Évidemment, je ne suis pas contre les vaccins et il n'est pas question de mettre en danger la vie d'autrui. Je trouve juste qu'en France, on a tendance à prendre trop de médicaments".

Une sortie surprenante de la part de l'actrice, toujours aussi populaire chez les Français, et qui a fait réagir Michel Cymes. Espérons que les deux arriveront à se réconcilier malgré leurs divergences.