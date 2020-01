Michel Drucker évoque le "plus grand scandale" de sa carrière

En cinquante ans de carrière, Michel Drucker en a vu des choses. L'homme fort du PAF qui officie toujours sur France 2 avec son émission Vivement dimanche a eu la chance de recevoir les plus grandes stars du monde sur ses plateaux. Claude François, Dalida, Céline Dion, Johnny Hallyday ou encore Gérard Depardieu... Tous se sont laissé séduire par le présentateur et ont accepté chacune de ses invitations. À partir de 1982, il est aux commande de Champs-Élysées sur Antenne 2 et reçoit un soir un duo particulier : Serge Gainsbourg et Whitney Houston. Problème, le chanteur, très alcoolisé à l'époque, fait une remarque plus qu'osée à sa voisine. La séquence est mémorable.

Invité sur le plateau de Quotidien mardi 7 janvier, Michel Drucker est revenu sur ces images devenues cultes auprès de Yann Barthès qui lui demande d'"imaginer cette situation dimanche". "Je crois que je le vire, je lui demande de s'excuser. Mais si je fais ça ce jour-là, l'émission s'arrête... et l'émission n'était pas terminée", explique-t-il. Et en effet, Serge Gainsbourg devait ensuite interpréter Vieille Canaille avec Eddy Mitchell. Une prestation à laquelle Whitney Houston n'aura pas assisté puisqu'elle était partie "dans un état de rage". "Ça a été un scandale en Amérique et ce document continue à passer dans les télés du monde entier comme le plus grand scandale de la télévision, qui a eu lieu sur le plateau de Champs-Élysées en France", précise Michel Drucker encore amusé.

Ce genre d'anecdotes, l'animateur en a pléthore. C'est pourquoi il en a fait une compilation qu'il présente dans son nouveau one-man show, De vous à moi. Sur scène, il confirme ses talents de conteur qu'on lui connaissait déjà, ainsi que son humour et son goût pour les histoires cocasses. En outre, ce spectacle est également une déclaration d'amour à son métier, qui lui a permis de vivre une existence un peu folle.