Michel Drucker président d'honneur, entouré de Sophie Davant, Anthony Delon et Nathalie Marquay

L'association Lecture pour tous a trouvé le président de son Festival des livres et des artistes, en la personne de Michel Drucker, récemment victime d'une arnaque. Président d'honneur, il a été immédiatement séduit par cette proposition de l'association qui lutte contre l'illettrisme. L'objectif ? Promouvoir les livres des personnalités, mais avant tout, encourager la lecture pour tous, grâce à la découverte de l'ouvrage de son idole. Et les personnalités sont nombreuses à avoir répondu positivement à la proposition.

Ainsi, sont attendus les 2 et 3 juillet prochains, Sophie Davant (Tout ce qui nous lie), Anthony Delon (Entre chien et loup – qui avait fait du bruit en raison des déclarations sur son père Alain Delon ), Valérie et sa fille Roxane Damidot (3615 ma vie), Nathalie Marquay Pernaut (Moi, j'y crois), Tatiana Silva (Tout commence par soi) ou encore Caroline Margeridon (Libre !). Ce festival propose deux jours de proximité avec les auteurs, les artiste, et le public. Un rendez-vous unique, mieux, une rencontre authentique, entre les lecteurs et ces artistes, écrivains, philosophes, sportifs, chanteurs, chefs, humoristes... dont ils ne connaissaient jusqu'alors que l'image.

Sophie Davant, Anthony Delon et Nathalie Marquay

Pour l'occasion, on pourra également compter sur la présence de Thierry Beccaro (Ma résilience à moi), Odile Vuillemin (Lattitudes), Arianne Séguillon (La grosse), Line Papin, ancienne compagne de Marc Lavoine (Une vie possible), Tristane Banon (La Paix des sexes). Depuis cinq ans, d'illustres artistes et maisons d'édition accompagnent avec toujours plus d'enthousiasme l'association. Et ces deux dernières années, les jeunes ont été d'autant plus éprouvés par cette pandémie. Le festival a donc de nouveau une double portée : redonner l'inspiration, le goût de lire, celui de la découverte, de l'envie et permettre aux écrivains et artistes de renouer avec le public.

Cette deuxième édition parisienne du Festival des livres et des artistes est donc d'autant plus attendue et prendra pied de la Tour Eiffel.