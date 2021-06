Michel Drucker, un salaire "indécent" ? "On est bien payé et on ne le dit pas..."

C'est une question qui taraude les téléspectateurs depuis de nombreuses années. Grand pape de la télévision, pilier de France 2, Michel Drucker a accepté de changer de chaîne pour se rendre sur le plateau de L'instant de Luxe, sur Non Stop People... et n'a, évidemment, pas échappé à la fameuse case argent. Mais questionné à propos de son salaire, l'animateur de 78 ans a botté en touche. "On est bien payé et on ne le dit pas, pour une raison très simple, c'est qu'il y a des gens qui gagnent très peu leur vie, et croyez-moi j'en ai côtoyé beaucoup à l'hôpital, a-t-il affirmé. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on gagne bien notre vie. Lorsqu'on a fait de la télévision au plus haut niveau, on gagne bien notre vie et quand on en fait depuis 57 ans, ce serait une faute professionnelle de ne pas l'avoir bien gagnée, quand même."

Il ne faut pas dire combien on gagne en France

S'il refuse d'évoquer son compte en banque, c'est par humilité, par respect mais aussi parce qu'il conserve en mémoire les conseils de son père. A l'époque de l'émission Champs-Elysées, le mari de Dany Saval trouvait qu'il ne gagnait pas beaucoup d'argent et c'était pris un sacré sermon, dans le cercle familial, après avoir osé se plaindre. "Il ne faut pas dire combien on gagne en France, a-t-il rappelé. D'abord, on n'est pas aux États-Unis, et deuxièmement, c'est presque indécent par rapport aux gens qui gagnent peu, surtout en ce moment, avec le contre-coup d'un an de trou économique qu'on ne va pas résorber en quelques mois."

Le présentateur a bien failli devoir se passer de salaire et de travail. Après avoir enchaîné les problèmes de santé, Michel Drucker sort tout juste la tête de l'eau. Le 28 mars 2021, il a fait son grand retour à l'écran, afin de retrouver son siège rouge, mais il se remet toujours progressivement de son hospitalisation de plusieurs mois pour une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice. Des interventions qui lui ont fait perde un temps l'envie de vivre, mais aussi plus de 11 kilos ! Quand on dit que l'argent ne peut pas toujours faire le bonheur...