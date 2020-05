Michel Sarran (Top Chef) : Le coeur lourd, il annonce une dure décision

Tic tac, tic tac... Depuis des semaines, les restaurateurs attendent avec impatience de savoir s'ils pourront bientôt ouvrir de nouveau leurs établissements aux quatre coins de la France. Le médiatique chef Michel Sarran partage son inquiétude comme ses collègues et a lui pris une difficile décision.

Invité de RTL ce lundi 25 mai 2020, le juré emblématique de Top Chef a indiqué qu'en dépit d'un accord trouvé avec le gouvernement pour permettre aux restaurants de rouvrir avec une batterie de conditions - du moins ceux en zone verte sur la carte liée au Covid-19 -, il a pris la décision de garder ses portes closes ! "Je ne rouvrirai pas le 2 juin, je veux attendre pour pouvoir accueillir au mieux mes clients, qu'ils se sentent en sécurité. La carte normale par exemple ne va sûrement plus être possible", a confié Michel Sarran sur RTL. Ce dernier a souligné vouloir "connaître tout le protocole" allant avec le cadre sanitaire négocié avec le gouvernement et permettant l'ouverture des restaurants.

Le chef doublement étoilé de 59 ans, basé à Toulouse, a toutefois salué le gouvernement - le président Emmanuel Macron avait été passé sur le grill par une brigade de chefs dont Philippe Etchebest - pour ses efforts afin de permettre à ce secteur de se maintenir et de prévoir la suite. "L'abandon des quatre mètres carrés [par client, NDLR], c'est une très bonne nouvelle, mais limiter à 50% cela va être plus difficile car on ne sait pas quel va être le comportement de nos clients. (...) Ouvrir, on a envie mais pas dans n'importe quelles conditions. Il nous faut de la sécurité économique et sanitaire car cela ne va pas être simple", a ajouté Michel Sarran.

Les restaurateurs, dont plusieurs se sont mis à la vente à emporter pour poursuivre leur activité comme le candidat de l'actuelle saison de Top Chef David Gallienne, devront respecter une distance d'un mètre entre chaque client et diviser par deux la capacité d'accueil. Pour nombre de petits établissements, cela n'est économiquement pas viable...