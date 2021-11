Michèle Bernier passée du 38 au 46 : elle explique sans filtre sa prise de poids

Michèle Bernier a toujours assumé ses formes et ses rondeurs. Sans langue de bois, la comédienne de 65 ans bientôt aux quatre coins de la France dans la tournée Vive demain ! a révélé la raison pour laquelle elle avait pris énormément de poids au cours de ces dernières années lors d'une interview pour le magazine TV Grandes Chaînes. Celle qui a été en couple pendant près de quinze ans (1982-1997) avec Bruno Gaccio avec lequel elle a eu deux enfants Charlotte (née en 1987) et Enzo (né en 1997) confie qu'il ne s'agit en aucun cas de gourmandise mais plutôt d'une raison biologique, plus particulièrement hormonale. "Moi c'est la ménopause qui m'a fait passer du 38 au 46."

Même si elle indique ne pas en avoir "vraiment souffert", elle regrette par ailleurs que son aînée Charlotte ait été victime de grossophobie. Fière du combat de sa fille pour que d'autres femmes prennent confiance en elles malgré leurs rondeurs, elle explique : "J'ai eu tellement mal pour Charlotte. Je conseille à tout le monde son sublime documentaire (Pourquoi nous détestent-ils ? sur MyCanal) qui met en lumière la folie des réseaux sociaux par rapport à tout ce qui touche l'apparence : ça provoque du harcèlement chez les enfants, du mal-être chez les grands et les petits. Bref, c'est une catastrophe."

Ayant hérité du même tempérament et de la même personnalité que sa maman, Charlotte avait elle-aussi fait quelques confidences au magazine Gala en 2015 lorsqu'elle montait sur scène dans la pièce Énorme. Sûre d'elle, elle confiait : "Je suis au courant que je ne ferai jamais un 36, alors je préfère m'accepter comme je suis plutôt que de lutter en vain."

Maman de jumeaux nés en 2017, Zoé et Roméo, elle révélait comment elle expliquerait à sa fille l'importance de s'assumer tel que l'on est. "Si elle hérite de ma génétique, je ferai en sorte qu'elle vive bien avec. Et je lui montrerai qu'on a le droit de se sentir belle, même si on n'est pas en couverture d'ELLE !" indiquait-elle avec pragmatisme.