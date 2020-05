Michèle Bernier et Charlotte Gaccio refusent le déconfinement : "On reste ici !"

La vie s'est soudainement mise en pause, au mois de mars 2020, alors que le gouvernement imposait le confinement à tout notre pays. Mais certains en ont pris l'habitude... peut-être un peu trop. Plutôt que de rester enfermée à la capitale, Michèle Bernier est partie se réfugier dans sa demeure familiale dans la Meuse avec sa fille, son beau-fils Sébastien et ses deux petits-enfants, les jumeaux de 2 ans et demi, Zoé et Roméo. "On est à la campagne, dans la maison que mon grand-père paternel [le professeur Choron, NDLR] a fait construire", explique Charlotte Gaccio – la fille de Michèle Bernier et de l'humoriste Bruno Gaccio – dans les colonnes du magazine Gala.

Elle serait bien restée là où elles étaient, initialement, pour les biens de leurs performances respectives. Charlotte Gaccio allait prendre le TGV pour se rendre à Rennes quand elle a appris que sa tournée était annulée. Quant à Michèle Bernier, elle brillait sur les planches, mais a dû remettre la suite à plus tard. Bien plus tard. C'est simple, cette configuration convient tellement à la famille que personne ne compte bouger de sitôt ! "On a décidé de rester confinées ! Tant que l'on n'a pas une date sûre et certaine quant à la reprise de nos tournages, on va rester ici. Entre nous", précise la jeune actrice.

Le binôme n'a pas chômé pour autant. Michèle Bernier et Charlotte Gaccio se sont jointe à l'équipe de la pastille humoristique de France 2, spéciale confinement, intitulée Au secours, bonjour. – avec entre autres Philippe Lellouche, Alice Belaïdi, Guillaume de Tonquédec, Élie Semoun, Isabelle Nanty, Alex Lutz ou Jean-Paul Rouve. Michèle Bernier, qui n'est pas sortie une seule fois pendant trois mois, appréhende un peu le retour à Paris. Et en attendant, elle profite. "C'est rigolo d'être amené à partager un quotidien qu'on avait un peu oublié, se réjouit-elle. Surtout avec deux enfants si petits dont il faut s'occuper au quotidien, en laissant tour à tour la place à mamie, la place aux parents... Mais on est quand même gâtés parce qu'on s'entend tous bien." Il faudra bien, hélas, retourner tôt ou tard à la normale...

Retrouvez l'interview intégrale de Michèle Bernier et Charlotte Gaccio dans le magazine Gala, n° 1406 du 22 mai 2020.