Michèle Laroque tenue "en laisse" : Ses confidences étonnantes sur son enfance

Lorsque l'on est enfant, il arrive que l'on soit pris par cette crainte presque récurrente d'être oublié par ses parents, notamment au bord d'un parking. Et Michèle Laroque en sait quelque-chose !

Invitée de Télématin dimanche 10 juillet pour la promo du film Joyeuse retraite 2 qui sort le mercredi 20 juillet et dont elle partage l'affiche avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque en a profité pour livrer d'étonnantes confidences sur son enfance. Interrogée par la journaliste Maya Lauqué qui la questionne alors sur le fait qu'elle a déjà oublié ou non sa fille dans un parking, la compagne de François Baroin a alors répondu : "Ce n'est pas trop arrivé. Heureusement. Mais en revanche, moi, a-t-elle dit avec de gros yeux. Mes parents m'ont perdue souvent et ma grand-mère aussi qui m'élevait. Et ma mère, c'était un peu la mode on va dire, elle m'a mis en laisse", s'est-elle souvenue en demandant aux présentateurs : "Ça existe toujours ou pas ?"

Surpris par cette confidence, l'animateur Damien Thévenot a reconnu avoir vécu la même chose que Michèle Laroque. Il en a profité pour faire lui aussi une révélation : "Moi aussi ma mère me mettait en laisse parce qu'elle me paumait dans les magasins et elle se faisait engueuler par des gens qui l'insultait en disant : 'Mais vous êtes une mère indigne !' Elle me disait : 'Si je ne t'attache pas je te perds.'". Ayant connu la même expérience, Michèle Laroque et Damien Thévenot se sont mis d'accord en se serrant la main !

"Mes rapports avec ma famille sont extraordinaires"

Maman d'une jeune femme de 26 ans prénommée Oriane qu'elle a eue avec le metteur en scène Dominique Deschamps, Michèle Laroque s'est longuement confiée sur ses rapports avec ses parents chez nos confrères de Nous Deux en mars dernier : "Je suis née avec une mère qui s'est échappée de son pays à l'âge de 23 ans parce qu'il était envahi par les russes (c'est tristement d'actualité). Mon père a été très traumatisé par la guerre. Je suis arrivée un peu tôt parce qu'ils avaient besoin de se 'détraumatiser' et d'être ensemble (...). Quand on comprend que mêmes les choses maladroites ont été faites par amour, c'est beau. Comme je l'ai compris, mes rapports avec ma famille sont extraordinaires."