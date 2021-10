Mika dévoile son nouveau projet : annonce surprise qui n'a rien à voir avec la musique !

Le célèbre artiste connu pour ses looks colorés écrit ensuite être lui-même un consommateur de CBD, notamment pendant ses tournées. Il explique avoir conscience des bienfaits que cela peut apporter. Au lieu d'être un simple ambassadeur il a décidé d'investir.

Cette nouvelle inattendue a évidemment fait sensation. Certains membres de sa communauté et fans ont été très surpris mais de façon générale, la nouvelle est accueillie avec joie. "Heureuse que tu t'investisses de cette façon, en plus en France. Bravo et merde pour ce nouveau challenge !" (...) "Je suis fier de toi", "C'est top ça va aider beaucoup de monde, merci", peut-on notamment lire.

Nul doute qu'il pourra aussi compter sur le soutien de son ami, confrère et collègue de The Voice, Florent Pagny. Celui-ci s'est toujours positionné comme consommateur et pour la légalisation du cannabis. Il avait d'ailleurs révélé avoir évoqué la question de la légalisation du cannabis lors d'un entretien avec Emmanuel Macron en 2018. Il avait aussi souligné les bénéfices de l'usage du cannabis de façon thérapeutique.