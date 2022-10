Mika investit dans le CBD : la star surprend sur un marché inattendu... et il n'est pas le seul

Si l'on peut attendre Mika dans les bacs, ou sur scène, ou encore dans la mode, il est bien moins attendu dans l'univers du CBD. Et pourtant, comme rapporté par Le Point, le chanteur a annoncé qu'il rejoignait l'aventure Divie, une société française créée il y a deux ans pour exploiter les vertus du CBD, issu de la culture du chanvre, via son compte Instagram. "J'ai pu me rendre compte lors de mes tournées des bienfaits de cette molécule qui apporte un nouvel équilibre dans nos vies, a partagé l'ancien coach de The Voice. J'ai donc décidé d'entrer au capital de Divie, cette jeune maison française afin d'en faire une référence européenne dans l'industrie du cannabidiol et du bien-être..."

Divie, société fondée en 2021 par Alexandre Perez, vient de lever 2 millions d'euros pour accélérer sa croissance sur un marché du CBD en pleine expansion. Et parmi ses business angels, le PDG compte notamment Christian Louboutin. Avec ce tour de table, Divie entend étendre sa gamme de produits, renforcer ses réseaux de distribution, et enfin poursuivre le recrutement de nouveaux talents. Nos confrères du Point rappellent qu'il ne s'agit pas de commercialisation de joints ou de substances psychotropes, interdites par la loi. Le CBD, ou cannabidiol, est l'une des molécules présentes dans le cannabis – tout comme le THC, ou tétrahydrocannabinol, considérée, lui, comme stupéfiant – et elle est utilisée pour élaborer des produits relaxants, des huiles ou tisanes, par exemple.

Un marché qui pourrait atteindre 700 millions d'euros en 2023

Mika a déclaré que ce qui l'a convaincu d'entrer au capital de la société, c'est, sur le site de Luxe Tentation, un souci "de transparence et de qualité". Alexandre Perez est ravi de savoir l'interprète de Relax, Take it easy aussi impliqué dans le projet. Et si Mika a décidé de communiquer sur le sujet c'est que la France a récemment publié un projet d'arrêté auprès de la Commission européenne pour élargir l'usage de la plante de chanvre, en légalisant notamment les huiles de CBD. Le marché français pourrait ainsi atteindre 700 millions d'euros dès l'an prochain, et Mika a visiblement bien senti le coup. Ont participé à ce tour de table, Christian Louboutin, Pierre-Antoine Capton, Hadrien Mollard, pour ne citer qu'eux.