Mika, sa soeur empalée sur une grille après une chute de 15 mètres : "J'ai voulu tout voir"

En octobre 2010, un drame terrible est survenu dans la vie de Mika . Sa soeur Paloma Penniman, alors âgée de 28 ans, s'est empalée sur une grille en fer forgé de sa résidence de Londres après une chute de 15 mètres. Interviewé par Marc-Olivier Fogiel sur France 3 en 2015, l'artiste avait confié les dessous de cet horrible accident qui aurait pu coûter la vie à sa soeur aînée. "À la naissance de Paloma, les médecins ont utilisé une mauvaise technique et elle est née handicapée d'un côté. Son côté gauche est faible. Mais elle voulait son indépendance et son appartement. On lui a dit qu'il y avait des escaliers mais elle s'en fichait. (...) Ça s'est passé le soir où elle a déménagé. Après l'avoir aidée, je suis rentré chez moi. Paloma fumait secrètement à la fenêtre dont le bord lui arrivait au niveau des genoux et elle est tombée." révèle l'interprète du titre Relax.

C'est devenu une phobie

Un souvenir traumatisant qui continue encore de hanter Mika aujourd'hui. Prévenue de l'incident par la colocataire de Paloma, il raconte : "Elle est venue frapper à ma porte. Encore aujourd'hui, ça me fait sursauter quand on frappe à ma porte. C'est devenu une phobie. Je déteste ça, ça me fait hurler."

Arrivé sur place, l'artiste a tout fait pour secourir sa soeur. "J'ai voulu tout voir", explique-t-il avant de poursuivre : "Ils ont dû prendre les barreaux avec eux à l'hôpital, en voiture, car il n'y avait pas de place pour des hélicoptères. Presque tout le quartier était réveillé. Les gens regardaient par la fenêtre. Londres n'est pas vraiment une ville très religieuse mais je voyais les silhouettes d'une vingtaine ou d'une quarantaine de personnes... c'était comme une prière." À l'époque des faits, The Sun avait publié des photographies de l'accident et avait indiqué que Paloma devait se faire opérer de l'abdomen et des jambes à l'hôpital royal de Whitechapel, à Londres.

Le soir de son hospitalisation, le coach de The Voice a également prié pour sa soeur comme il le confiait à Nikos Aliagas dans l'émission 50 mn Inside en 2014 : "Je l'ai vue dans cet état, et j'ai fait une petite prière. Je me suis dit : 'S'il vous plaît, soit elle est morte ce soir, soit elle avance avec une belle vie.' Ça a fonctionné : non seulement elle a survécu, elle n'a pas eu de problème de cerveau, mais en plus, elle marche aujourd'hui toute seule." Miraculeusement, Paloma a donc survécu à l'incident et a a même depuis réussit l'exploit de marcher seule. Styliste professionnelle (mais aussi pour son frère Mika), Paloma est depuis devenue maman d'un petit garçon né en 2014. "C'est un petit prince" confiait Mika, très proche de son neveu.