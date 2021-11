Miley Cyrus déchaînée en robe à plumes, Gwyneth Paltrow et Dakota Johnson réunies pour Gucci

La mode était à l'honneur, tout autant que l'amour, le mardi 2 novembre 2021 du côté de Los Angeles. Le temps d'un grand show, Gucci a réuni les plus grands sur l'iconique Hollywood Boulevard de la Cité des Anges, afin que chacun puisse découvrir la Love Parade de la griffe italienne. Dans un communiqué officiel, la maison a expliqué vouloir "mettre à l'honneur la créativité et la culture en pleine renaissance post-pandémie" tout en aidant les sans-abris et les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, grâce au programme Gucci Changemakers. Pas étonnant, donc, que tout le monde se soit précipité en Californie.

Pour contrer les effets néfastes de la fast fashion, et éviter l'effervescence des Fashion Weeks, Gucci n'organise plus qu'un défilé dans l'année depuis 2015. Cette édition 2021 a donc fédéré plus de 3,2 millions de spectateurs sur Twitter et regroupé comédiennes et comédiens, chanteuses et chanteurs sur le photocall. Et c'est ainsi que Miley Cyrus, habillée tel un nuage, s'est frottée aux membres du groupe italien Maneskin - qui a remporté l'Eurovision en mai dernier -, câliné Damiano David et frôlé la poitrine de Victoria De Angelis. Etaient également présents : Billie Eilish, Lizzo, Olivia Wilde, Diane Keaton, Serena Williams, Vanessa Bryant et sa fille Natalia, Jared Leto, Dakota Johnsson... et Gwyneth Paltrow.