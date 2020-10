Miley Cyrus : Sa chienne électrocutée dans les coulisses de The Voice

Elle a toujours été très attachée à ses animaux. Dans la famille de plumes et de poils de Miley Cyrus, on dénombre difficilement le nombre de membres mais une chose est sûre, elle les aime tous très très fort. C'est donc naturellement que la chanteuse s'est fait un sang d'encre le jour où l'un de ses chiens favoris a frôlé la mort. Comme elle l'a raconté dans le Geena The Latina and Frankie V Morning Show, la jeune femme de 27 ans a cru qu'elle avait perdu son petit compagnon de fourrure le jour où ladite Little Dog - c'est son nom - a tenté de faire sa loi dans les coulisses de l'émission The Voice.

Elle était en train de mourir électrocutée

"C'est triste mais la situation a été gérée en coulisses et mon chien va parfaitement bien, a-t-elle expliqué. Vous savez, sur un plateau de tournage, il y a toujours des câbles un peu partout. Il y a tous ces gens qui chantent, tout ce monde qui s'agglutine en coulisses devant un écran pour savoir qui va gagner la compétition. Et mon chien se promenait et il a mordu le câble de la télévision que tout le monde regardait et tout à coup, on a remarqué qu'elle convulsait, qu'elle était en train de mourir électrocutée. Et il était impossible de lui ouvrir la bouche sans être électrocuté à son tour. Mais elle va très bien." Cet accident a bien failli faire des étincelles.

Solitude animale

Miley Cyrus est très proches de ses animaux. Fut une époque où elle médiatisait, sur les réseaux sociaux, des séances make up entre filles durant lesquelles elle vernissait les ongles de ses bébés cochons. Impossible de dire si l'artiste compense une certaine solitude, mais cette dernière n'a jamais été plus forte qu'aujourd'hui. Divorcée de Liam Hemsworth, après quelques passades romanesques, l'interprète de Midnight Sky avait trouvé chaussure à son pied dans les bras très musclés de l'Australien Cody Simpson. Hélas, le 13 août 2020, TMZ nous apprenait que le couple avait rompu depuis "quelques semaines" sans vraiment pouvoir en expliquer la raison. Heureusement, Little Dog est toujours dans les parages pour consoler sa maîtresse...