Miss France 2020 : La Miss connue pour ses grimaces est le sosie d'un people

À défaut d'avoir remporté la compétition Miss France 2020, Jade Simon-Abadie a indéniablement gagné le coeur des internautes. La raison ? Ses nombreuses mimiques le soir de l'élection au Dôme de Marseille. Très étonnée d'être qualifiée pour les demi-finales, Miss Centre Val-de-Loire n'a rien pu cacher de ses sentiments et a multiplié les expressions du visage. En un rien de temps, la jeune femme est devenue virale sur la Toile et c'est avec beaucoup d'autodérision qu'elle a elle-même réagi. "Quand tu viens pour Miss France et que tu deviens un mème", a-t-elle inscrit sur Twitter. Une réponse géniale aux moqueries qui a beaucoup plu.

Les jours passent et le buzz continue d'enfler, d'autant plus qu'un anonyme a constaté une ressemblance bluffante avec une ancienne star de la pop, Eve Angeli. Sur la plateforme du petit oiseau bleu, l'internaute a partagé un montage photo présentant des portraits des deux femmes. Même chevelure blonde, les yeux bien ouverts chez chacune et le sourire éclatant... C'est à s'y méprendre. "Il y a un air de ressemblance, je trouve. Eve Angeli est mieux quand même", lit-on en légende. Une drôle de comparaison qui a semble-t-il beaucoup amusé Eve Angeli, qui s'est empressée de relayer le post sur son compte officiel. De son côté, Jade Simon-Abadie n'a pas répondu.