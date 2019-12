Miss France 2020 : Les cinq finalistes déjà connues ? Premiers indices...

Le 14 décembre prochain, Marseille accueillera les trente candidates à l'élection Miss France 2020. Comme chaque année, c'est Jean-Pierre Foucault qui se chargera d'animer la soirée face au jury composé d'Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France féminine de football, Mareva Galanter, ex-Miss France 1999, Denis Brogniart, animateur de TF1, les chanteurs Vitaa et Slimane ainsi que l'actrice Laetitia Milot et le chef pâtissier Christophe Michalak. Pour ajouter un peu de piquant au concours, Robbie Williams fera le show en tant qu'invité d'honneur.

Du beau monde donc pour assister au couronnement de celle qui succédera à Vaimalama Chaves. Et parmi les aspirantes à porter l'écharpe, il y en a quelques-unes qui pourraient avoir plus de chances que les autres, comme nous l'indique l'histoire du concours.

L'Île-de-France en tête

En effet, c'est en 1920 que la première Miss France a été élue. Depuis, la région Ile-de-France a été la plus représentée avec le sacre de treize jeunes femmes (Jacqueline Bertin-Lequien en 1933, Simone Barillier en 1934, Gisèle Préville en 1935, Juliette Figueras en 1949, Maryse Delort en 1950, Véronique Zuber en 1955, Muguette Fabris en 1963, Michelle Beaurain en 1970, Brigitte Konjovic 1978, Valérie Pascal en 1986 et Patricia Spehar en 1997). La région Rhône-Alpes suit de loin avec sept victoires (Yvette Lanrousse en 1930, Sylvie-Rosine Numez en 1957, Christiane Sibellin en 1965, Christiane Lillio en 1968, Sylvie Bertin en 1988, Laure Belleville en 1996, et Sylvie Tellier en 2002). On retrouve ensuite l'Alsace, la Normandie et l'Aquitaine avec une égalité parfaite de six consécrations. Parmi les heureuses élues confondues, on retrouve notamment Nathalie Marquay en 1987, Delphine Wespiser en 2012, mais aussi Malika Ménard en 2010 et Cindy Fabre en 2005.

Ainsi, Évelyne de Larichaudy (Miss Île-de-France), Chloé Prost (Miss Rhône-Alpes), Marine Clautour (Miss Normandie), Laura Theodori (Miss Alsace) et Justine Delmas (Miss Aquitaine) pourraient faire partie des finalistes le 14 décembre prochain.

L'Auvergne et la Martinique toujours délaissées

À l'autre bout du classement, on retrouve la Guyane, la Provence, le Centre-Val-de-Loire et la Corse qui ne comptabilisent qu'une seule victoire. De leur côté, les Miss originaires d'Auvergne, de Mayotte, de la Martinique, Champagne-Ardenne, du Limousin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore de Saint-Martin-Saint-Barthélemy attendent encore de porter le titre tant convoité de Miss France.

La revanche des miss du Nord

À noter toutefois que depuis le changement du système de vote en 2010, la chance a tourné pour certaines régions, et notamment le Nord-Pas-de-Calais, largement avantagé par le vote du public. En quatre ans, trois miss originaires de cette région ont remporté l'élection, à savoir Camille Cerf en 2015, Iris Mittenaere en 2016 et Maëva Coucke en 2018. Et pour cause, le département du Nord est le plus peuplé de France. Reste à savoir si l'histoire se répétera ou si des surprises sont à prévoir...