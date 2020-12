Miss France 2021 - Lou-Anne Lorphelin comparée à une célèbre actrice : une photo rend fou les internautes

Lou-Anne Lorphelin commence sérieusement à se démarquer du reste de ses concurrentes. Miss Bourgogne 2020 est en effet en bonne voie pour succéder à Clémence Botino le 19 décembre prochain lors du concours Miss France. Et pour cause, elle a d'ores et déjà remporté une grande étape : celle du test de culture générale en obtenant la meilleure moyenne.

En outre, la jeune femme de 23 ans est toujours plus soutenue de jour en jour sur ses réseaux sociaux. Il faut dire que Lou-Anne Lorphelin alimente son compte Instagram de magnifiques portraits d'elle. Une publication n'a d'ailleurs pas manqué de faire sensation il y a quelques jours.

Il s'agit d'un cliché de la brunette en noir et blanc sur lequel elle offre à l'objectif son plus beau sourire. En plus d'éblouir les internautes, certains lui ont trouvé un air de ressemblance avec une très célèbre et non moins jolie actrice américaine. À savoir, Julia Roberts ! "Une ressemblance avec Julia Roberts flagrante vous êtes superbe", "C'est vrai un air de Julia Roberts. Vous êtes magnifique", "Incroyable!! On dirait le sourire de Julia Roberts!!!! Et c'est un compliment!!!", "Julia Roberts, c'est de famille", "Je croyais que c'était Julia Roberts", peut-on lire en masse dans son fil de commentaires. Des messages qui ont beaucoup touché Lou-Anne, laquelle a pris soin de répondre à chacun d'entre eux.