Miss France 2022 : Quelle Miss est arrivée première au test de culture générale ?

Sylvie Tellier assure que ce test est "pire que le Bac" ! Le 24 novembre dernier, depuis l'île de la Réunion, les 29 candidates à l'élection Miss France 2022 ont passé le fameux test de culture général. Comme chaque année, elles devaient répondre aux 40 questions imaginées par la directrice du comité. Et comme toujours, il y a eu quelques pépites de la part de certaines Miss, comme celles qui ont oublié que Germinal avait été écrit par Emile Zola. D'autres en revanche se sont surpassées.

D'après les résultats, c'est finalement Miss Normandie, Youssra Askry, qui a décroché la meilleure note avec la jolie moyenne de 17/20. Un grand soulagement pour la jeune femme de 24 ans qui termine un master en activités physiques adaptées et santé. "Cela a été un moment de joie intense car le test de culture générale est emblématique de l'aventure Miss France. Pour moi, cela représente une chance supplémentaire d'emmener le plus loin possible ma région. Cela montre aussi qu'au-delà de leur beauté, les femmes actuelles sont cultivées et c'est un point important à mettre en avant. Cela récompense aussi mes efforts", a-t-elle confié à TVMag. Elle espère ainsi succéder à Amandine Petit, Normande comme elle. "C'est d'autant plus significatif pour moi que cela va me permettre de mobiliser les Normands et leur montrer qu'ils peuvent me faire confiance. C'est ensemble qu'on ira loin", a-t-elle poursuivi.

En récoltant la note de 15,5/20, Miss Aquitaine, Ambre Andrieu, se classe à la deuxième place, juste devant Miss Pays-de-la Loire, Line Carvalho, avec une moyenne de 15/20.

Le traditionnel test de culture générale n'a rien d'éliminatoire mais l'organisation Miss France ne cache pas qu'une note en dessous de la moyenne peut contrarier les chances d'une candidate d'intégrer le futur Top 15 le soir de la cérémonie. En revanche, celle qui obtient la meilleure moyenne pourrait plus facilement accéder à la finale, voire même être élue Miss France. Certains couronnements le prouvent : en 2020, c'est Clémence Botino qui avait remporté le test avant d'être élue, même chose en 2016 pour Iris Mittenaere et en 2013 pour Marine Lorphelin entre autres.