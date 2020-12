Miss France truquée ? Sylvie Tellier monte au créneau après les révélations d'une candidate

Scandale chez les Miss. Amandine Petit a été couronnée Miss France 2021 samedi 19 décembre 2020 au Puy du Fou, devant 8,6 millions de téléspectateurs. Ce mercredi 23 décembre, Gwenegann Saillard (Miss Champagne-Ardenne) a pris la parole, dénonçant du favoritisme dans le concours, estimant que l'élection était jouée d'avance. Auprès de Télé Loisirs, Sylvie Tellier, directrice de la société Miss France, a répondu aux accusations de cette candidate.

"Depuis quelques années, nous avons mis en place une cellule psychologique pour aider les Miss à gérer la déception d'avoir perdu. Pendant trois semaines, elles sont très exposées, et vivent quelque chose d'unique, surtout cette année où elles ont en plus vécu en vase clos, Sylvie Tellier a-t-elle expliqué. Je sais que ce n'est pas évident à gérer, c'est pourquoi nous leur proposons des échanges avec des psychologues. Gwenegann Saillard le savait, mais elle ne s'est pas manifestée..."

La jolie blonde, élue Miss France 2002, comprend "tout à fait la déception d'avoir perdu" mais rappelle qu'il n'y a qu'une gagnante à ce concours de beauté. "Dès le premier jour, je le leur dis et le leur répète. Mais une des choses que l'on apprend chez Miss France, c'est le fair-play. Et là, elle en manque...Ce n'est pas l'esprit Miss France, et tout cela ne joue pas en sa faveur, a-t-elle soufflé. Rappelons également qu'après Miss France, il y a plein d'opportunités pour les Miss..."

Sylvie Tellier démonte l'argumentaire de Gwenegann Saillard

Gwenegann Saillard avait également évoqué un certain favoritisme pour les grosses régions comme le Sud ou le Nord, tandis que les Miss de régions à plus petit comité faisaient office de "figurantes". "Cela ne tient pas : la Bretagne est une grosse région, pourtant elle n'est pas dans le Top 15. Pas plus que le Nord-Pas-de-Calais. En revanche, le Limousin - que Gwenegann cite par ailleurs - est dans le Top 15, Sylvie Tellier a-t-elle souligné. Le Limousin qui, l'année de l'élection de Vaimalama Chaves, était dans le Top 5 ! Son argumentaire ne tient donc pas."