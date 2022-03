Miss France : Une candidate qui avait fait le buzz enceinte, elle dévoile son joli ventre arrondi

Jade Simon-Abadie qui était Miss Centre Val-de-Loire lors de l'élection de Miss France 2020 (cette année-là, c'est Clémence Botino qui a été élue) est la plus heureuse des femmes. Elle est enceinte de son compagnon de longue date. Elle a annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram, le 21 mars 2022.

La jeune femme qui avait fait le buzz après sa nomination pour intégrer les quinze finalistes en multipliant les grimaces sous l'effet de la surprise, a posté une série de photos de son chéri et elle avec une échographie dans les mains. Sur une d'entre elles, on peut aussi voir le ventre déjà bien arrondi de la jeune femme. "We're pregnant ! ou 1+1=3 ou Surpriiiise ! Nous sommes très heureux de vous annoncer le début de la plus belle aventure de nos vies ! Devenir maman a toujours été mon plus grand rêve. Je trouve magique de pouvoir grandir, apprendre et (re)découvrir le monde avec son enfant et l'accompagner au mieux dans sa future vie. Et en plus, on est tous les deux passionnés par le développement des enfants et l'éducation. Dans mon parcours de vie, j'ai voulu être enceinte à 25 ans mais on a toutes des parcours uniques et si vous ne voulez pas être maman jeune ou être maman tout court, c'est aussi très bien. Aucune pression ici et juste le partage d'une étape de ma vie", a-t-elle fait savoir en commentaire.