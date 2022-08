Miss France : Une candidate qui avait rendu fou internet maman pour la 1re fois, belles photos

Rappelons que Jade Simon-Abadie révélait sa grossesse en mars 2022. "Surpriiiise ! Nous sommes très heureux de vous annoncer le début de la plus belle aventure de nos vies !", se réjouissait-elle. Et d'ajouter : "Dans mon parcours de vie, j'ai voulu être enceinte à 25 ans mais on a toutes des parcours uniques et si vous ne voulez pas être maman jeune ou être maman tout court, c'est aussi très bien. Aucune pression ici et juste le partage d'une étape de ma vie".