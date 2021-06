Mohamed Cheikh (Top Chef 2021), touché par les larmes de son père : "C'est la 1re fois qu'il vide son sac..."

La cérémonie des couteaux lors de la finale de Top Chef 2021 a été riche en émotions, mercredi 9 juin 2021. Mohamed Cheikh, sacré grand gagnant du concours culinaire de M6, était entouré de ses proches. Sa femme Sofia, mais aussi ses parents étaient présents. Tous ont sauté de joie à l'annonce du verdict, et son père était très ému... fait rare. Sur le plateau de Quotidien au lendemain de sa victoire, le candidat d'Hélène Darroze se livre sur cet instant hors du temps.

À l'annonce de son triomphe, Mohamed Cheikh a eu une absence... puis il a embrassé toute sa famille, notamment son papa qui est apparu très ému, les larmes aux yeux. "Chez nous, le rapport de force entre les hommes, il est toujours assez costaud. Le père, il est très très dur avec son fils pour qu'il réussisse. Donc il a toujours été derrière moi, et c'est aussi grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Et c'est la première fois où il a vidé son sac avec des larmes aux yeux. Il m'a dit : 'Je suis fier de toi, tu es devenu un homme, tu es un exemple pour tes frères et soeurs'. Et plein d'autres choses", se souvient le futur papa à l'antenne de TMC.

Comblé par sa victoire mais aussi de voir la fierté dans les yeux de ses parents, Mohamed Cheikh poursuit : "Franchement, c'est ma plus belle réussite, clairement. De voir mes parents comme ça, c'est beaucoup d'émotion. C'est de la folie. Je me rends compte de ce que je vis aujourd'hui et c'est incroyable. J'en ai chié pour en arriver là, et je suis très très fier de les avoir rendus émus comme ils l'étaient et comme ils le sont."

Hélène Darroze, également présente face à Yann Barthès sur le plateau de Quotidien, a elle aussi son mot à dire sur cette relation père/fils. "Il a une histoire avec son papa qui est assez extraordinaire. Moi, ça m'avait énormément touchée. À un moment donné, son papa allait tous les soirs vers 23h-00h, enfin quand il finissait, il allait le chercher à la sortie du travail parce qu'il n'y avait plus de métros, ou de trains ou de RER. Il travaillait le matin de bonne heure et il était là, son papa l'attendait. Je trouve ça extraordinaire", raconte la chef qui a visionné la finale de Top Chef avec ses filles Charlotte (14 ans) et Quitterie (11 ans) dans son restaurant parisien, Jòia, où elle a fait installer une télévision pour l'occasion.