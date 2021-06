Top Chef 2021 : Mohamed Cheikh "engueulé" par sa femme après sa victoire, il s'explique

Après dix-huit semaines de compétition acharnée, Top Chef 2021, c'est fini. Mercredi 9 juin 2021, M6 a diffusé la grande finale de cette édition de haut niveau. Et c'est le menu de Mohamed Cheikh qui a le plus séduit, face aux propositions de Sarah Mainguy. Lors de l'annonce de sa victoire, le candidat d'Hélène Darroze a eu du mal à réaliser... et s'est fait remonter les bretelles par sa femme Sofia !

Lors de la cérémonie des couteaux, les deux finalistes étaient entourés de leurs proches. Le candidat qui tire un couteau à lame d'acier remporte le jeu, l'autre couteau à lame orange signifie une deuxième place. En découvrant le couteau en métal, Mohamed Cheikh ne sait comment réagir... et en oublie même de célébrer la belle nouvelle avec ses proches, notamment avec sa sublime femme Sofia, enceinte de leur premier enfant.

"J'étais absent. Quand je me suis retourné pour embrasser mes proches, je ne savais même pas où aller, j'ai d'ailleurs oublié ma femme, elle m'a engueulé, s'amuse le gagnant auprès de nos confères du Parisien. J'ai oublié Hélène Darroze aussi. J'ai eu une absence, l'impression que ce n'était pas réel. On prenait des photos avec le chèque et je me disais : Ce n'est pas moi. C'était trop beau pour être vrai. C'est un concours puissant, reconnu par les plus grands chefs français, médiatisé... c'est de la folie."

Et oui Mohamed, cette victoire est bel et bien réelle. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran, Paul Pairet et les soixante-dix bénévoles de la Croix-Rouge ont voté à 54,86% pour le menu de gastronomie française aux saveurs méditerranéennes du jeune chef. Mohamed Cheikh a donc remporté 54 860 euros ! Une jolie somme qui lui permettra de se lancer dans divers projets et faire plaisir à ses proches.

Aujourd'hui, plusieurs semaines après le tournage, le vainqueur la vit pleinement cette victoire. Manzili, son restaurant éphémère au Jardin des Plantes affiche complet sur plusieurs jours et les réservations sont prises d'assaut, certainement par des fidèles de Top Chef...