Monica Bellucci fatale en robe pailletée face à Virginie Ledoyen et Estelle Lefébure

Hier, elle fêtait son 58e anniversaire. Radieuse, Monica Bellucci est apparue à la soirée Carita - Maison De Beauté lors de la Fashion Week de Paris le 30 septembre 2022. Fatale en robe noire à manches longues avec un décolleté, l'ex-femme de Vincent Cassel a accessoirisé sa tenue avec une pochette noire et orange. Accompagnée de John Nollet, coiffeur et nouveau directeur artistique de la Maison de Beauté inaugurée en 1952, la maman de Deva et Léonie portait un maquillage frais et naturel.

"Je ne suis pas obsédée par la peur de vieillir. J'ai toujours été une femme ronde, jamais aussi maigre, c'est ma nature. Et je veux vieillir de manière paisible", a récemment déclaré la star du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre au magazine Sunday Times Style.

Egalement présente lors de cet événement, Estelle Lefébure a rivalisé d'élégance avec la belle actrice italienne en portant un long blazer noir à revers satinés. Rossy de Palma est apparue avec sa fille Luna García tandis que la star de la série Fais pas ci, Fais pas ça, Guillaume de Tonquédec, était très chic avec un costume texturé à motif pied-de-poule.

Invitée dans la maison de beauté récemment revisitée par le duo d'architectes Sophie Thuillier et Cristiano Benzoni de REV Studio, Virginie Ledoyen s'est affichée avec un ensemble noir et une chevelure longue auburn plus claire qu'à l'accoutumée. De son côté, Coco Rocha portait un blazer rose pâle et une mini-jupe assortie à ourlet asymétrique. Le mannequin de 34 ans portait également une paire de talons noirs et avait coiffé ses cheveux bruns avec de jolies boucles wavy.

Toujours très complices, le duo mère-fille Clotilde Courau et Vittoria de Savoie ont fait sensation lors de cet événement. La fille aînée de Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie - représentée par l'agence Karin Models en France et l'agence Women Talents en Italie - a pu faire le show et poser au sein de la maison de beauté, comme elle l'avait dévoilé dans sa story Instagram.