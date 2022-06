Morgan Sanson s'est marié ! Une célèbre aventurière de Koh-Lanta invitée avec son mari footballeur

Une réception particulièrement belle comme on peut le voir sur les photos et Marie avait choisi une robe ravissante. Les proches du footballeur et sa femme ont pu assister à ce bel évènement et parmi eux il y avait quelques personnalités bien connues des Français. Très copain avec Morgan Sanson, le footballeur Anthony Mounier était de la partie en compagnie de sa femme, la belle Anne-Sophie, bien connue des amateurs de Koh-Lanta pour avoir participé à l'émission. Elle en a profité pour publier une photo du mariage, qui lui a visiblement beaucoup plu. "Un Mariage Magnifiquement Magique. Merci à Marie et Morgan pour ce partage d'émotions et d'amour. Soyez qu'heureux les amis", écrit-elle.