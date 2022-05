Mort d'Adreian Payne à 31 ans : l'ancien joueur de Tony Parker décède dans d'atroces circonstances...

Les Américains sont nombreux à venir jouer dans le championnat de France chaque année et c'est le cas d'Adreian Payne, qui a évolué pendant deux saisons du côté de Lyon-Villeurbanne, le club dont Tony Parker est le président. Ancienne star universitaire aux États-Unis, le géant de 2,08 mètres a commencé sa carrière dans son pays avant de partir à l'étranger. Avec l'ASVEL, il remporte le championnat et la Coupe de France en 2019, avant de quitter le club un an plus tard.

C'est certainement avec une immense douleur que Tony Parker a dû apprendre hier le décès d'Adreian Payne, à seulement 31 ans. Une terrible nouvelle pour le compagnon d'Alizé Lim, qui a bien connu l'Américain. D'après les informations de la presse et de la police d'Orlando, l'ancien sportif aurait été pris dans une fusillade en Floride, tard dans la nuit. "Le 9 mai à 1h37 du matin, les adjoints du shérif du Comté d'Orange ont répondu à un appel provenant du bloc 2500 d'Egret Shores Drive à Orlando, à propos d'une fusillade. Un homme, identifié comme étant Adreian Payne, né le 19 février 1991, a été touché par balle et déclaré mort à l'hôpital", indiquent les autorités locales dans un communiqué.

L'ASVEL et Tony Parker en deuil

Si Tony Parker n'a pas réagi personnellement après ce drame qui touche tous les amateurs de basket, son club de l'ASVEL a tenu à avoir une pensée pour son ancien joueur. "Terriblement choqué par l'annonce du décès d'Adreian Payne. Difficile de trouver les mots quand on perd un membre de la famille... Toutes nos pensées pour ses proches", écrit le club dans un tweet mis en ligne ce lundi 9 mai et qui accompagne une belle photo d'Adreian Payne soulevant un trophée avec le club rhodanien.