Mort d'Emmanuel Faux, grande voix d'Europe 1 : nombreux hommages au fils de Gisèle Halimi...

Samedi 6 août 2022 était une journée noire. Non seulement le chanteur Daniel Lévi est décédé des suites de son cancer du colon à l'âge de 60 ans, mais c'est également le journaliste Emmanuel Faux qui s'est éteint. Ce dernier s'était fait un nom en travaillant pendant pas moins de trente au sein de la station de radio Europe 1, de 1987 à 2017. Durant ce laps de temps, Emmanuel Faux a été au service politique avant d'être correspondant à Moscou puis à Jérusalem. Il aussi présenté des journaux de différentes tranches d'information.

C'est Robert Namias, l'ancien directeur de l'information de TF1, qui a partagé la triste nouvelle, sans préciser les causes de ce décès. "Il avait tout d'un grand : la culture, l'expérience et une immense générosité", a-t-il écrit sur Twitter. Après quoi, de nombreux journalistes ont à leur tour exprimé leur tristesse. Sur la plateforme sociale, on remarque que Valérie Trierweiler a notamment glissé quelques mots. "Hommage à Emmanuel Faux qui lors de mes débuts fut un confrère d'une grande gentillesse doublée d'un immense professionnalisme", lui a-t-elle reconnu. Denis Brogniart s'est de son côté dit "très triste et très ému", se souvenant d'"un excellent journaliste, un homme érudit, d'une bienveillance rare, un guide attentionné" qui l'a accompagné à ses débuts à Europe 1. Michel Field s'est lui aussi fendu d'un message pour confier sa "consternation" face à la "disparition soudaine" d'Emmanuel Faux.