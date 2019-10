Mort d'Idille Brunier : Nikos, Camille Combal... des hommages bouleversants

Samedi 12 octobre 2019, le prime de Danse avec les stars (TF1) mettait en lumière les plus grands tubes de Céline Dion. Après de superbes prestations des couples sur My Heart Will Go on, Pour que tu m'aimes encore ou encore J'irais où tu iras, la soirée s'est terminée sur la prestation de Yoann Riou et Emmanuelle Berne sur D'amour ou d'amitié. Juste avant que l'on connaisse leurs notes, en toute fin d'émission, Camille Combal a souhaité rendre hommage à Idille Brunier.

Cette directrice de l'agence Idille, spécialisée dans la gestion du public des émissions télé, est décédée. "J'aimerais profiter de ce moment pour avoir une pensée pour Idille qui nous a quittés récemment. Elle était une partenaire fidèle de Danse avec les stars. Elle travaillait en télévision depuis des années, cette émission était l'une de ses préférées. Toute l'équipe se joint à moi pour envoyer de la force et du courage à sa famille dans cette épreuve. Cette émission lui est bien sûr dédiée", a-t-il déclaré sur le plateau de Danse avec les stars, la photo de la défunte s'affichant sur l'écran géant.

Mais Idille Brunier n'avait que travaillé pour Danse avec les stars, elle s'occupait également de Secret Story, Les Enfants de la télé, les NRJ Music Awards, Miss France ou encore Ninja Warrior. "Je suis bouleversé d'apprendre la disparition d'Idille", s'est ému Christophe Beaugrand sur Twitter. "Elle s'occupait notamment du public de Secret Story ou Ninja Warrior. Toujours attentionnée, pro et adorable. Je suis sûr que ceux qui venaient assister aux émissions se souviennent d'elle", a-t-il conclu. "Je suis si triste", a également écrit Valérie Damidot.

Sur Instagram, quelques hommages ont fleuri, à l'image de celui de Nikos Aliagas : "Je viens d'apprendre le décès d'une femme remarquable, Idille. Je n'ai pas les mots pour la saluer, tant cette funeste nouvelle, douloureuse pour sa famille et pour nous qui travaillions avec elle depuis vingt ans paraît irréelle (...) Je prie pour son âme, ses enfants et sa famille. Une belle âme partie trop tôt. Injustement trop tôt. Bon voyage mon amie." Sandrine Quétier a également rendu hommage à Idille Brunier, depuis sa story Instagram : "Repose en paix."