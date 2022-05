Mort d'une actrice des "Bronzés font du ski", victime d'un tragique accident de moto

C'est une bien triste nouvelle, une actrice du film Les bronzés font du ski est morte. La comédienne Véronique Barrault est en effet décédée ce mardi 3 mai, comme révélé par nos confrères de Sud-Ouest. L'actrice, âgée de 64 ans a été victime d'un terrible accident de moto, qui a eu lieu aux alentours de 22h45, et qui lui a coûté la vie. Véronique Barrault était notamment connue pour avoir appartenu à la fameuse troupe du Splendid, qui regroupait notamment Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte ou encore Josiane Balasko. Une troupe qui la surnommait affectueusement "Coquillette", comme rapporté par Public.

La comédienne Véronique Barrault est morte dans un accident de la route, en Gironde, alors qu'elle était passagère à moto. Le véhicule a percuté une voiture dans la commune de Camblanes-et-Meynac, au sud de Bordeaux. Au sujet de l'état de santé du conducteur de la moto, l'homme, qui a survécu à l'accident, a été transporté à l'hôpital par les sapeurs pompiers. Il est, aux dernières nouvelles de nos confrères, dans un état grave. La conductrice de la voiture, elle, n'a pas dû être évacuée mais est sous le choc.

L'infirmière de Jérôme dans Les bronzés font du ski

Véronique Barrault, comédienne de théâtre formée au Cours Tsilla Chelton, a connu ses premiers succès avec cette illustre troupe et notamment avec un rôle dans Les bronzés font du ski, de Patrice Leconte, en 1979. Elle y incarnait l'infirmière de Jérôme (Christian Clavier). On l'a ensuite vue donner la réplique à d'autres nombreuses figures du cinéma français à l'instar de Josiane Balasko, Alain Chabat mais également Charlotte Gainsbourg. Elle a également joué dans de nombreuses pièces de théâtre comme À mort les jeunes, Tailleurs pour dames et a décroché le premier rôle de la pièce Un vrai bonheur de Didier Caron. La comédienne s'est également prêtée au jeu de la mise en scène et du coaching d'artistes.