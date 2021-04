Mort d'Yves Rénier : Cette passion méconnue du défunt acteur...

Ce samedi 24 avril 2021, on a appris la mort de l'acteur et réalisateur Yves Rénier. Il a été emporté à 78 ans des suites d'un malaise cardiaque a révélé son épouse Karin. Les hommages se multiplient depuis. Philippe Torreton a salué sa mémoire et a fait une inattendue confidence sur sa passion insoupçonnée !

